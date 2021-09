Einladung zur Jahreshauptversammlung des BUND Naturschutz e.V.

Am Hopfengarten 12

, Am Hopfengarten 12 , 86391 Stadtbergen DE

Bürgersaal , Am Hopfengarten 12 , 86391 Stadtbergen DE

Stadtbergen : Bürgersaal |

BUND Naturschutz e.v. -Kreisgruppe Augsburg lädt ein

Am Dienstag, den 12.Oktober 2021 , findet die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Augsburg des BUND Naturschutz in Bayern e.V. statt. Alle Mitglieder sind in den Bürgersaal Stadtbergen um 19:00 Uhr eingeladen. Es finden die Neuwahlen des Vorstandes statt. Für den Höhepunkt des Abends wird Herr Richard Mergner sorgen mit seinem Vortrag: „Bayerns Schönheit bewahren – Klima und Kulturlandschaft schützen“ .