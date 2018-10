"Wer singt, betet doppelt": Benefizkonzert von Siegfried Fietz in Stadtbergen – Freikarten zu gewinnen!

Stadtbergen : Bürgersaal |

Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, 19 Uhr, geben Siegfried und Oliver Fietz das Benefizkonzert „Wer singt, betet doppelt“ im Bürgersaal Stadtbergen.



Seit vielen Jahren prägt Siegfried Fietz die moderne christliche Musikszene im deutschsprachigen Raum. Für die einen ist er der Gründer des legendären Fietz-Teams, das vor über 40 Jahren mit Beat und Pop jede Menge frischen Wind in die christliche Musikszene brachte. Für die anderen ist er der Komponist mitreißender moderner Oratorien über Paulus, Petrus, David oder Johannes. Die allermeisten Deutschen kennen seine bahnbrechenden Dietrich-Bonhoeffer-Vertonungen („Von guten Mächten wunderbar geborgen“).



Fietz ist einer der kreativsten deutschen Künstler. Vor allem ist er auch nach knapp 50 Jahren auf der Bühne immer noch ein Neugieriger, der es versteht, Musik zu machen, die ebenso ins Ohr geht wie ins Herz. Mit seinen Liedern möchte er Mut machen – Mut zu glauben und vor allen Dingen auch Mut zum Leben. Seine Musik trägt eine positive und lebensbejährende Botschaft, die den Menschen gut tut.



Bei den meisten Konzerten ist sein Sohn Oliver Fietz mit dabei. Er bereichert die Konzerte mit seinen Fähigkeiten am Keyboard und Percussion und stellt sich selbst auch solistisch vor – für das Publikum ist die Performance von Vater und Sohn immer ein besonderes Erlebnis.



Seit 2002 schreibt Stefan Bischoff sechs Mal im Jahr einen christlichen „Freundesbrief“. Bereits zum vierten Mal veranstaltet er – mit der Unterstützung seiner LeserInnen – ein Konzert mit Siegfried Fietz. Aktuell spendeten 21 LeserInnen ca. 1.600 Euro und finanzierten somit die Konzertkosten. Der Reingewinn des Konzertabends ist für die „Stille Hilfe Stadtbergen“ bestimmt. Der Schirmherr des Benefizkonzert ist der Erste Bürgermeister der Stadt Stadtbergen, Paulus Metz.



Karten gibt es ab sofort für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei Stefan Bischoff, Tel. 0821/441373, E-Mail: freundes.brief@jesus.de, in der Kreissparkasse Stadtbergen, Bauernstraße 50, Tel. 0821/3251-0 und an der Abendkasse.



Verlosung



Mit ein bisschen Glück, könnt ihr hier 3x2 Freikarten für das Konzert gewinnen. Klickt zur Teilnahme an der Verlosung bis zum 11. November auf "Mitmachen". Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)



Bitte nur einmal klicken, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.