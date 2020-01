Am Hopfengarten 12

Stadtbergen : Am Hopfengarten 12 |

Es gibt ihn ja schon lange, und immer mehr Liebhaber von naturnah produzierten Lebensmitteln entdecken sein Angebot: der Ökomarkt in Stadtbergen! Seit wir ihn kürzlich im Stadtberger Boten vorgestellt haben, sind etliche neue Kunden hinzugekommen und auch viele, die ihn schon von seinem früheren Standort am Pavillon im Virchow-Viertel her kennen, ihn vermisst, aber nicht gefunden haben. Das Warenangebot ist konsequent „Bio“ und bietet zum Beispiel bei Obst, Gemüse und Käse eine überraschend große Sortimentsbreite.

Quelle: Auensee.de (Herr Olms)