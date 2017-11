Wir Treffen uns 2017, zum letzten mal in der Fritz Aichele -Farm um 19. Uhr am 5.12

Zu unseren gemeinsammen Erfahrungen und wie wir 2018 weitermachen.

Ferner habe ich ein interessantes alternativ Angebot zum Thema Restless-Legs

Vom Vortrag aus Ravensburg,

Bitte um zahlreiches Erscheinen, den das neue Lokal wird auch bekannt gegeben

so wie die Flayer mit allen Terminen für 2018. Ferner um die bitte wie wir 2018

weiter machen Um Vorschläge usw. welche auch umsetzbar sind.



Mfg. Gruppenleiter

RLS-SHG Augsburg /Stadt-Land , Aichach, Friedberg

Bayern, Schwaben