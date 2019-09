Karatelehrgang mit dem Kata-Landestrainer von Schleswig-Holstein in Stade

Am 14.0919 referiert Thoralf Altenburg zum Thema Kata und Kämpfen für alle

Stade. Am kommenden Samstag, den 14.09.19 veranstaltet der Shotokan Karate Stade e. V. zum dritten Mal in Folge einen Karate-Lehrgang in der niedersächsischen Hansestadt Stade. Referent ist der Kata-Landestrainer von Schleswig-Holstein, Thoralf Altenburg. Er ist Träger des 5. Dan (Schwarzgurt) im Shotokan Karate und A-Prüfer im Deutschen Karate Verband (DKV). Das Thema ist Kata und Kämpfen für alle. Beginn ist um 10.00 Uhr in der Sporthalle der IGS Stade, Am hohen Felde 40, 21682 Stade. Der Lehrgang ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und kostet 15,- € für die aktiven Teilnehmer. Für Zuschauer ist die Veranstaltung kostenlos. Im Anschluss findet eine Gürtelprüfung für Schülergrade statt, welche das Einverständniss ihres Meisters und einen gültigen DKV-Karateausweis haben. Wie bisher, werden wieder viele Karateka aus ganz Norddeutschland erwartet.Weitere Infos zum Verein gibt es auf der Website: www.shotokan-karate-stade.de und unter Tel.: 0178 2355412.