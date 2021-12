Mit Rückenwind ins Wintertraining

Bei der Dortmunder Langstrecke über die 6000-Meter-Distanz für die Kaderathleten des Deutschen Ruderverbandes gelang Alicia Bohn in der höchsten Klasse, dem Frauen-Einer-A startend, der Sprung unter die Top 10. Mit einer Zeit von 25:29 Minuten lieferte Alicia Bohn wie ein Uhrwerk durchgehend stabile 1000-Meter-Zeiten von etwa 4:15 Minuten ab und landete nur eine Sekunde hinter Sophia Krause vom Limburger ClfW auf Platz zehn. Im Männer-Einer A-Leichtgewicht lieferte auch Tim Streib mit 23:47 Minuten eine sehr gute Zeit ab und kam auf Rang 21.Beim Langstrecken-Kleinboottest ging es bei Breisach 5,3 Kilometer rheinaufwärts. Erstmals bei den Junioren A startend konnte sich Leon Gronbach im Einer in 22:09 Minuten unter 36 Startern gleich weit vorn auf Platz elf positionieren. Im Leichtgewichts-Einer A ruderte Elias Fabian in 24:07 Minuten auf den 25. Platz. Im großen Feld der Junioren B Leichtgewichts-Einer landete Maximilian Brill in 22:43 Minuten weit vorn auf dem fünften Rang, ebenfalls für den Winter gut gerüstet zeigte sich Tom Pietsch auf Platz 14. Merle Wittmann landete unter 35 Starterinnen im Juniorinnen-Einer B in 25:53 Minuten auf Platz 14.„Die Leistungen können sich durchweg sehen lassen und geben uns Schwung für das begonnene Wintertraining“, zeigte sich das Trainerteam Julia Hoffmann, Tim Lauer und Martin Kühner zufrieden.