2 Siege bei der 30. Mainzer-Regatta

Die Rudergesellschaft Speyer stellte in allen Altersklassen Boote, umso erfreulicher war es, dass sowohl die jüngsten als auch die ältesten Speyerer einen Sieg einfahren konnten. Im Junioren-Doppelvierer A siegten Johannes Buchholz, Lucas Trunk, Florian Kunert und Alexander Strasser gesteuert von Franziska Küenzlen in der Zeit von 12:05 Minuten. Der Masters-Doppelvierer G (Mindestdurchschnittsalter 65 Jahre) mit Klaus Disqué, Norbert Herbel, Gerhard Kayser, Michael von Stumberg und an den Steuerseilen Frank Durein war mit beim Sieg in 11:48 Minuten noch schneller unterwegs.Im Masters-Mixed Doppelvierer D (Mindestdurchschnittsalter 50 Jahre) benötigten Beate Wettling, Marion Peltzer-Lehr, Ralf Mattil und Thomas Zimmermann und Steuermann Frank Durein 11:56 Minuten und kamen auf den vierten Platz. Die Masterinnen mit Birgit Dillmann, Monika Wels, Martine Schraml, Cornelia Cerin und Steuerfrau Andrea Vogel ruderten in der Altersklasse C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre) in 12:55 Minuten auf Platz 5. Der Männer C-Doppelvierer zeigte eine gute Leistung: Bernd Fleddermann, Markus Konieczny, Gunther Piller, Michael Picht und Steuermann Norbert Herbel waren bei ihrem sechsten Platz 11:27 Minuten unterwegs. Der Männer D-Doppelvierer überruderte nach 11:51 Minuten die Ziellinie. An Bord beim vierten Platz waren Bastian Hoffmann, Joachim Laibe, Klaus Wies, Wolfgang Hermann und Steuerfrau Elke Guth. Einen weiteren vierten Platz in 13:16 Minuten holte der Mixed-Doppelvierer A in der Besetzung Antje Lückemeier, Sandra Vögeli, Andreas Poth, André Schäfer und Steuerfrau Andrea Vogel. Wie schon bei der Regatta in Bernkastel verstärkte Martine Schraml das Boote der Limburgerinnen in der Altersklasse C, ging nach dem Rennen im Speyerer Vereinsboot ein zweites Mal über die Strecke, und ruderte in 12:41 Minuten in der Renngemeinschaft RG Speyer/Limburger ClfW auf den Bronzerang.„Mit der Ausbeute von zwei Mal Gold und einmal Bronze sind wir sehr zufrieden. Dass wir als größte Truppe in einheitlichem Outfit einen bleibenden Eindruck hinterließen“, freute die Speyerer Teilnehmer zusätzlich.