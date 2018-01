Speyer : Rudergesellschaft Speyer |

Am Sonntag, den 24. Juni 2018, 11-13 Uhr, ist es wieder soweit. Die Saloniker geben ein Hafenkonzert auf der Hafenspitze am Alten Hafen bei der Rudergesellschaft in Speyer. Einfach Picknickdecke und gute Laune mitbringen! Vor allem: Früh da sein, sonst sind die guten Plätze weg.