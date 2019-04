BayJuEMw im Schach

Spalt : Burg Wernfels |

Der Wahnsinn geht weiter...Titel wurden nur getauscht!

Unsere Schachamazonen Katja und Emily Alferova kämpften vom 22.-26 April

wieder einmal um die bayerische Schachkrone auf der Burg Wernfels.

Emily muss erstmals U14 spielen und es war klar: Das wird nicht Einfach.

5 Spielerinnen mit z.T. hoher NWZ (Nationale Wertungszahl) wollten/mussten

besiegt werden um den Titel zu verteidigen.

Ekaterina hatte diesbezüglich das bessere Los, denn sie war die NWZ-Stärkste im Feld

und eigentlich konnte ihr nur Verena Gauchel aus Germering den Titel streitig machen.

Da es jedoch immer wieder einmal Überraschungen gibt, sollten diese nicht unterschätzt werden.

Ekaterina spulte ihr Programm in den ersten 4 Runden souverän ab und punktete maximal.

Die 5 Runde entschied bereits über die spätere Endplatzierung, da der direkte Vergleich mit

Verena anstand! Nach 1,2 Std. und nur 14 Züge war zu vermelden: Alea iacta est…

Wir haben eine neue Bay.-Meisterin in der U18! Gratulation



Emily startete mit einem Remis in das Turnier und schleppte diese Hypothek im weiteren Verlauf ständig mit sich. Ihr Trainer sah sich in ihrer Leistungseinschätzung zu diesem Turnier bestätigt.

Als Schlüsselpartie wurde in Runde 6 der Grundstein für die spätere Platzierung gelegt. Es wartete

die an 1 gesetzte Albayrak,Nese Pinar von Zabo-Nürnberg mit einer NWZ von 1624 als Gegnerin.

Das sind satte 296 Zähler mehr, was einer Klasse besser entspricht und wurde mit einem Remis sehr Respektabel gelöst!

Im letzten Durchgang der Runde 7 war das Motto: Acta, non verba! Die Punkteteilung in Runde 1 sollte möglichst egalisiert werden…

Dies gelang jedoch nur zur Hälfte und die Unterbewertung entschied zwischen 3 Amazonen mit

jeweils 5 aus 7 für Emily den Platz 3.

Fazit:

Platz 1 für Ekaterina und die „Broncene“ für Emily ist die Umkehrung der Titel vom letzten Jahr

und ein tolles Ergebnis (auch für die Schachabtg. des TuS-FFB).

Dies sollte genug Motivation sein für kommende Aufgaben. Ekaterina ist somit zur „Deutschen“ qualifiziert welche im Juni in Willingen stattfindet. (Freiplatz für Emily???)

Herzliche Gratulation dem Familienclan Alferova (auch den Eltern)

Ps: Unserer Katja wünschen wir dieselbe Platzierung im anstehenden ABI.