Solingen: Säbelfechter weiter auf Erfolgskurs

Der Rheinische Fechter-Bund hatte am Wochenende 23./24. März 2019, zum Ranglisten- Turnier in den Olympia-Standort Bonn geladen. Neun Säbelfechterinnen und Fechter des FZ Solingen starteten in ihren jeweiligen Altersklassen.Die noch A-jugendliche und Landesmeisterin Amy Stein belegte bei den Juniorinnen den Bronzeplatz und kann nun eine der einzigartigen Trophäen ihr Eigen nennen.Im Junioren Wettkampf konnte Eric Seefeld mit dem 3. Platz eine der heiß begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen. Eric, durch eine Grippe geschwächt, verlor im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Bas Wennemar mit 15:8.Amy Stein (Bronze)Eric Simon Seefeld (Bronze)Nico Lohmann (Gold)David Payut Schmidt (Bronze)