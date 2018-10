Solingen: Säbel-Junioren sammeln Qualifikations-Punkte

Und nicht nur Punkte sammeln, sondern auch Grundlagen schaffen für die nächsten Entwicklungsschritte und Turniereinsätze. Am Ende führten(Rang 7),(Rang 11) und die Fechterin(Rang 12) die Ergebnisliste der Vereinskameraden an.Pascal Becher wurde nach einjährigem Auslandsaufenthalt mit einem freundschaftlichen "Welcome back" begrüßt. Bei ihm lief es nach passabler Vorrunde gut. Kein Gefecht war wirklich knapp gewonnen. Erst im Viertelfinale schied er nach Gefecht gegen den belgischen Fechter und späteren Siegeraus. ,,Mit diesem Ergebnis bin ich außerordentlich zufrieden. Ich fühle mich nach meiner Auszeit wieder auf Kurs", so Pascal Becher.Eric Simon Seefeld startete mit guten Gefechten ins Turnier mit 60 Teilnehmern. Nachdem er alle Gefechte souverän gewonnen hatte, konnte auch ihn der spätere Turniersieger de Ridder erst im Achtelfinale stoppen. Mit einem sehr spannenden und umstrittenen 15:14 Gefecht, im Hoffnungslauf gegen den Dormagener, war der 11. Platz das Endergebnis.Amy Stein (A-Jugend) hatte einen besonderen Tag: Im Feld der 42 Teilnehmerinnen besiegte sie(C-Kader Fechterin aus Dormagen) und die internationale Größeaus Belgien mit Leichtigkeit. Das bedeutete am Ende Platz 12 für die 16-jährige Säbelfechterin.Säbel/männlich7. Pascal Becher11. Eric Simon Seefeld17. Peter Schmitz20. Ben Kochendörfer22. Julian Disler55. Maximillian Götz60. Marvin SchravenSäbel/weiblich12. Amy Stein