Solingen: Degenfechter erkämpfen zwei Silbermedaillen

Mit begrenzter Fechter-Auswahl traten die Degenfechter des FechtZentrum Solingen zum "38. Lajos Csire Gedächtnispokal 2019" in Krefeld an. Diefünf Fechter holten am Ende zwei Silbermedaillen.Herrendegen-: ,,Für unsere Fechter war dies ein Test-Turnier mit sehr begrenztem Einsatz, bei dem die Sportler teilweise zwei Altersklassen über ihrer Stamm-Altersklasse fochten. Gut Gemacht!"Degen männlich U205. Alexander Detemble8. Jakob StangeDegen männlich U179. Daniel Ceferino MarxDegen männlich U152. Vincent Maurice HöllerDegen männlich U112. Benno Meier