Pogacar gewinnt die Tour de France 2021

Für den 22-jährigenr aus Slowenien, ist es der zweite Sieg im wichtigsten Straßen-Radrennen der Welt. Mit über fünf Minuten Vorsprung vor(Dänemark) und(Ecuador) gewann Pogacar neben dem Gelben Trikot auch das Weiße des besten Jungprofis und das gepunktete des besten Bergfahrers.,,Ich möchte allen danken, die die Fahrer unterstützt haben. Es war ein verrücktes Gefühl, nach dem Erfolg des letzten Jahres zurückzukehren. Es war ein verücktes Abenteuer, ein großes Glück, Teil dieser Familie zu sein, meiner Mannschaft, mit der ich die Tour vorbereitet habe. Ich werde dieses Jahr nicht weinen. Es ist ganz anders als letztes Jahr. Das erste Mal war unglaublich, jetzt ist es unbeschreiblich", sagte Pogacar nach dem Finale in Paris.Die 21. und letzte Etappe von Chatou nach Paris (108,4 km) gewinnt im Sprint auf dem Champs-Élysées, der Belgiervor seinem Landsmannund dem Britender das "Grüne Trikot" im Gesamtklassement erkämpft. Der Deutsche Rad-Profi André Greipel sichert sich auf der Pariser-Nobelmeile den fünften Platz. Für Greipel war es die letzte Tour de France in seiner so erfolgreichen Karriere.,,Nach zehn Jahren wieder das Grüne Trikot zu holen ist genial! Ich habe das Gefühl, dass ich wieder jünger werde. ich bin zurück, und das ist ein Traum. Der Empfang durch das Publikum war unglaublich während der gesamten Tour de France. Nach Paris zurückzukehren ist eine Ehre. Wir werden sehen was die Zukunft bringt.Die erste Etappe startete am 26. Juni in Brest mit 184 Fahrern, viele Massenstürze ereigneten sich während der ersten Tage in der Bretagne, unter anderem erwischte es Tony Martin. Die zwölfte Etappe von Saint-Paul-Trois-Cháteaux nach Mimes gelang dem deutschen Rad-Profi(Bora-hansgrohe) einen genialen Etappensieg. Am 18. Juli wurde die 21. und letzte Etappe Chatou - Paris gefahren, 141 Rad-Profis überfuhren nach 3.414,4 km die Ziellinie auf dem Champs-Élysées. Der deutschebelegte Platz neun in der Nachwuchswertung.Im nächsten Jahr wird die Tour de France in Kopenhagen starten.