Judo: Anna Maria Wagner gewinnt Gold in Israel

Die 24-jährige Athletin des(DJB)holt in der Klasse bis 78 kg die erste Grand-Slam-Goldmedaille in ihrer Karriere. In einem spannenden Finale besiegt Wagner die Weltranglisten-dritteaus Frankreich.Wagner setzte ihre Kontrahentin im Endkampf von Anfang an unter Druck. Ohne Wertungen ging es in dieHier kassierte die Französin ihre dritte Bestrafung, durch die der Kampf zugunsten der Deutschen beendet wurde.In der Vorrunde besiegte Anna Maria Wagner -aus der Ukraine und die WM-Dritte von 2018aus Russland. Im Halbfinale gewann die Ravensburgerin in der Golden-Score-Verlängerung durch Haltegriff gegenaus Frankreich, zweite der Olympischen Spiele von Rio.vom SV Halle geriet in ihrem Kampf um die Bronzemedaille in der 78-kg-Klasse gegenaus den Niederlanden, WM-Dritte von 2018, mit Wazaari-Wertung für Seoi-nage in Rückstand, konnte diesen nicht mehr aufholen und musste sich mit dem fünften Platz zufrieden geben.Schon am zweiten Wettkampftag des Judo-Grand-Slam in Tel Aviv sorgtevom TSV Glinde für einen Glanzpunkt aus deutscher Sicht.Die 26-jährige Athletin aus Schleswig-Holstein lieferte sich nach einer grandiosen Tagesleistung im Finale mit der WM-Dritten und Europameisterinaus Frankreich einen offenen Schlagabtausch. Erst nach fast sieben Minuten Kampfzeit siegte Pinot durch die dritte Shido-Bestrafung für Butkereit, die sich damit ihre insgesamt dritte Grand-Slam-Silbermedaille sicherte.Insgesamt waren 418 Teilnehmer (174 Frauen und 244 Männer) - aus 60 Nationen beim zweiten Turnier der diesjährigenin Tel Aviv am Start.Den ersten Platz im Medaillenspiegel belegtmit drei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille (Platz 1).Platz 2:(2/1/5)Platz 3:(1/2/1)Platz 4:(1/1/1)Platz 5:(1/1/0)