"boot Düsseldorf 2020" - mit 360° Wassersport ins neue Jahrzehnt

Während es draußen noch nass und kalt ist, zeigt die boot Düsseldorf wie es ist, in der schönsten Zeit des Jahres die Freizeit am Wasser, auf dem Wasser oder im Wasser zu verbringen.Segeln ist der Ursprung des Wassersports. Die Windenergie einzusetzen um ein Segelschiff oder Segelboot in Fahrt zu setzen ist Klimafreundlich, schont die Gewässer und unsere Umwelt - so hat das Reisen auf Flüssen und Meeren schon vor rund 5.000 Jahren v. Chr. begonnen.Deshalb hat die boot Düsseldorf in diesem Jahr mehr als drei Hallen dem Segelsport gewidmet: Jollen und Yachten können die Besucher hautnah entdecken, dazu die neusten Trends und aufregendsten Törns.Für alle angehenden Fans des Segelsports erhalten im neuen Bereich "Start Sailing" wertvolle Tips von Experten und in der "Sailing School" heißt es für die Kleinen - "Leinen los"!Die boot Düsseldorf lädt zur größten Tauchausstellung der Welt in die Hallen 11 und 12 ein. Mit mehr als 400 Ausstellern aus der Branche gibt es hier alles was ein Taucherherz begehrt. International führende Unternehmen wie Aqua Lung, Mares und Cressi werden sich mit ihrer kompletten Produktpalette präsentieren. Einsteiger und Profi-Taucher finden im "Dive Center" spannende Filme über exotische Tauchreviere und wertvolle Tipps für Anfänger beim Schnuppertauchen."Water Pixel World" - hier geben Profis Tipps aus der Unterwasserfotografie und den Umgang mit Videokameras und Drohnen.Die erste "Internationale Bootsausstellung Düsseldorf", kurz "boot" genannt, öffnete vor 50 Jahren - am 27. November 1969 ihre Tore. Gerade einmal 116 Aussteller aus acht Ländern waren in den Messehallen an Bord. Insgesamt kamen 34.000 Besucher zur ersten Bootsmesse und waren begeistert von der "boot Düsseldorf".Schon bald wird die Wassersportmesse zum medialen Anziehungspunkt internationaler Prominenz und entwickelt sich zur weltgrößten Ausstellung ihrer Art.