Türkisch statt Englisch an NRW-Grundschulen?

NRW-Integrationsratsvorsitzender Tayfun Keltek (SPD) fordert: Kinder an den Grundschulen sollen Türkisch-Unterricht erhalten und Englisch soll komplett abgeschafft werden.



Der 71-jährige in der Türkei geborene Tayfun Keltek machte gegenüber dem "Kölner Stadt Anzeiger" die wahnwitzige Aussage: Den Englisch-Unterricht an Grundschulen komplett abzuschaffen - zugunsten von Türkisch, Polnisch oder Russisch. ,,Für die deutschen Kinder wäre es einfacher, sie würden diese Sprache erlernen, die Kinder mit Migrationshintergrund hätten so mehr Zeit, sich auf das Deutsche zu konzentrieren". so Keltek.



Man könnte mit dieser Aussage annehmen, Herr Keltek befindet sich auf dem Vormarsch Deutschland zu einer türkischen Kolonie zu etablieren, auf der anderen Seite bleibt die Frage, ist er weiterhin fähig sein Amt als Vorsitzender des Integrationsrates des Landes Nordrhein-Westfalen vertrauenswürdig und wertvoll auszuüben.



NRW-Schulministerin Gebauer reagiert auf den Unsinn

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) lehnt den Vorschlag ab, an Grundschulen Türkisch statt Englisch zu unterrichten. ,,Der Vorschlag des Vorsitzenden des Landesintegrationsrates schießt über das Ziel hinaus, Englisch ist und bleibt die zentrale Fremdsprache die eine weltweite Kommunikation ermöglicht", so Gebauer.

