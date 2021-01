Terminvergabe für Corona-Impfung: Telefone & Internet überlastet

nur

Der Impfstart am Montag, 25. Januar 2021 war etwas holprig für die meisten über 80-jährigen, die krampfhaft versuchten über die Hotline-Nummern oder per Internet einen Impftermin zu vereinbaren. Die Anrufer der beiden Hotline-Nummern befanden sich in Endlos-Warteschleifen und das Online-Portal brach total zusammen.Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe verzeichnete 700 Online-Zugriffe pro Sekunde, natürlich können Sever dann schon einmal ins stocken geraten. Aber der Ansturm war vorauszusehen und hätte durch ein besseres Management verhindert werden können.Weil viele Seniorinnen und Senioren telefonisch nicht durchkamen, gingen sie ins örtliche Impfzentrum, um einen Termin vor Ort zu vereinbaren.Doch die Terminvergabe ist weiterhin nur telefonisch (im rheinischen Teil von NRW) über dieoder permöglich.Ministerpräsident Armin Laschet sprach trotz dem Chaos von einem gelungenen Start und sagte: ,,Niemand muss sich Sorgen um seine Impfung machen. Jeder, der geimpft werden möchte, wird drankommen."