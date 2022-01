Solingen: Sechs moderne Löschfahrzeuge übergeben

übergab am Samstag, 29. Januar 2022, sechs moderne Löschgruppenfahrzeuge an die ehrenamtlichen Brandschützerinnen und Brandschützer.Die Ersatzbeschaffung war technisch notwendig geworden, da die Vorgängerfahrzeuge das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hatten. Mit den Fahrzeugen möchten Solingens Politik und Verwaltung die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr zugleich wertschätzen und motivieren. Wie bedeutend die ehrenamtlichen Einsatzkräfte für die Gefahrenabwehr sind, verdeutlichen ihre Aufgaben: So unterstützen sie die Berufsfeuerwehr bei Großeinsätzen oder besetzen deren verwaiste Wachen, um jederzeit für weitere Paralleleinsätze bereit zu stehen. Einsätze nach Unwetterlagen (z.B.: Hochwasserkatastrophe Juli 2021) wäre ohne den enormen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr nicht zu bewältigen gewesen.Die sechs Löschgruppenfahrzeuge deswerden in den Löscheinheiten - Merscheid/Ohligs, Rupelrath, Mangenberg, Böckerhof, Gräfrath und Wald in Dienst gestellt.Die 300 PS starken Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz verfügen über einen Allradantrieb sowie Besonderheiten - ein Schlauch-Verlege-System, Löschwassertank 1.600 Liter, umluftunabhängige Atemschutzgeräte, mechanische Leiterentnahme, Lichtmast, Feuerlöschkreiselpumpe (3.000 l/Min.), Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe 30m und ein Sprungpolster.Die Beladung des 16 t schweren Fahrzeugs ist wie bei der Berufsfeuerwehr - vom Stromerzeuger über Wärnebildkamera, C-Messgerät bis zu Schaummittelkanister, Motorkettensäge, Winkelschleifer, Atemschutzüberwachungstafel, Flüssikeitssauger, Tauchpumpen usw.Mit den neuen Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Solingen solide aufgestellt, um den Anforderungen an eine Großstadtfeuerwehr auch in Zukunft gerecht zu werden,