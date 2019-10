Solingen: Cem Özdemir erhält die "Schärfste Klinge"

Wie der Stadtrat der Klingenstadt hervorhob, zeichnet die Stadt mit dem Preis einen Politiker aus, der für freiheitliche Demokratie eintrete und der sich stets gegen Rassismus und Ausgrenzung wende. Seine Überzeugungen vermittele er mit Leidenschaft und als virtuoser Redner, ohne jedoch die Regeln des respektvollen Umgangs zu verletzen. Damit erfülle er passgenau das wichtigste Anliegen der "Schärfsten Klinge", nämlich den Einsatz des geschliffenen Wortes zum Wohl der Gemeinschaft zu würdigen.In einem öffentlichen Festakt wird am 31. Oktober 2019 im Solinger Theater und Konzerthaus (Einlass ab 18 Uhr), der in Bad Urach geborene, als dreizehnter Preisträger die "Klinge" in Empfang nehmen. Die Laudatio auf den Preisträger hält, der schon 2011 die Auszeichnung in der Klingenstadt entgegennahm.Cem Özdemir (53), wuchs als Einzelkind türkischer Eltern im baden-württembergischen Urach auf und absolvierte nach seinem Realschul-Abschluss eine Ausbildung zum Erzieher in Reutlingen. Danach folgte ein Studium (Sozialpädagogik), dass er 1994 als Diplom-Sozialpädagoge erfolgreich abschloss. Bereits 1981 wurde Özdemir Mitglied bei der Grünen-Partei und erhielt im Alter von 18-Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit.Cem Özdemir sagt von sich: ,,Ich bin deutscher Staatsbürger türkischer Herkunft. Das Schwäbische ist mir noch näher als das Deutsche."Der erste Preisträger der "Schärfsten Klinge" war 1978, Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, für seine Verdienste um das europäische Einigungswerk. Darauf folgten: