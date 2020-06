Schloss Burg - eine Zeitreise ins Mittelalter (mit Video)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Schloss Burg an der Wupper ist eine der größten Burgen in Westdeutschland und die größte rekonstruierte Burganlage in Nordrhein-Westfalen. Seit dem 12. Jahrhundert war sie die Stammburg der Grafen und späteren Herzöge. Der gewaltige Burgkomplex trohnt etwa 100 Meter über dem Fluss, eingerahmt von einer weitläufigen und idyllischen Waldlandschaft der Wupperberge.Über eine Freitreppe im Burghof gelangen die Besucherinnen und Besucher in den Ahnen- und Rittersaal sowie in die Kemenate und Burg-Kapelle. Die historischen Räume werden auch zum Teil für private Veranstaltungen oder Vorträge genutzt. Eine Hochzeit im mittelalterlichen Ambiente der Burgkapelle, ist für das Brautpaar und deren Gäste ein unvergessliches Erlebnis, rund 100 Paare werden hier jährlich getraut.Nach einer Corona bedingten Pause ist die gesamte Burganlage jetzt wieder für Besucher von dienstags bis freitags 12-18 Uhr und samstag und sonntags von 10-18 Uhr geöffnet.