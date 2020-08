Laurel & Hardy Museum zeigt einzigartige Exponate (mit Video)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Weltweit gibt es nur drei Museen der verstorbenen Komiker. An Stan Laurels Geburtsort in Ulverston (England), an Oliver Hardys Geburtsort in Harlem (US-Bundesstaat Georgia) und in Solingen-Wald in den Räumen eines denkmalgeschützten Kotten. Hier hegt das Ehepaar Günther unzählige historische Raritäten des wohl bekanntesten Komiker-Duo aller Zeiten. Als Besucher des Solinger Dick und Doof-Museums meint man, dass hier in diesen Räumen die Herzen von Stan & Ollie weiter schlagen.Neben originalen Filmplakaten, Büchern, Figuren, Zeitungsausschnitten und Drehbüchern, gehören zu den Raritäten auch Schecks von Stan Laurel aus den 120er-Jahren sowie Filmmaterial im 35-mm-Format und ein Exemplar der einzigen Schallplatte, die Stan und Ollie je aufgenommen haben.Die beiden Komiker waren ein geniales Paar und garantierten damals den Kinobesitzern volle Kassen.Wie beliebt die beiden Schauspieler auch heutzutage noch bei jung und alt sind, beweisen die vielen Besucher an den Wochenenden, die Schulklassen und sonstigen Gruppen, die zu den Sonderöffnungszeiten in das Solinger Museum kommen.Dasin Solingen-Wald, Locherstr.17, ist an jedem letzten Wochenende im Monat geöffnet:Samstag: 12 - 17 UhrSonntag: 11 - 17 UhrGruppenbesuche nach Absprache unter: info@laurel-hardy-museum.de