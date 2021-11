Kronenburg: Ein über 400 Jahre alter Eifel-Ort

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der historische und anerkannte Erholungsort Kronenburg hat etwas mehr als 450 Einwohner und besteht aus dem Burgort (533 m Höhe) sowie aus der Talsiedlung Kronenburgerhütte. Viele Besucherinnen und Besucher sind der Meinung, dass hier im oberen Kylltal die Eifel am schönsten und urigsten ist.Dasliegt im Schatten der Burgruine und wurde in der Zeit von 1760 bis 1769 im Auftrag des Grafen von Blankenheim erbaut.Ende des 18. Jahrhunderts gehörte "Cronenburg" zum französischen "Depatement de I'Ourthe und zum Bezirk Malmedy. Kronenburg war zu der Zeit Kantonalhauptort undverweilte längere Zeit im Burghaus.Nachdem das Burghaus in den 50er Jahren zum Hotel umgestaltet wurde, gehörtender häufig am Wochenende dort entspannte sowiezu den prominenten Gästen.Von 2005 bis 2008 wurde das Burghaus stilgerecht und von Grund auf renoviert und wird seit dem als nostalgisch-romantisches Hotel geführt.Neben Wanderungen durch unendlichebietet der anerkannte Erholungsort Kronenburg ein Wassersportparadies für Segler, Surfer, Ruderer, Angler und Schwimmer.Der 27 Hektar großewurde in den Jahren 1973-77 im Tal der Kyll als Hochwasserrückhaltebecken gebaut und ist seit dem ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Hier steht auch Deutschlands erster Wasserseilgarten und ist ein besonderes Highlight für die jugendlichen Besucherinnen und Besucher.Außerdem gibt es hier einen Park mit 130 Ferien-Bungalows, einem Hallenbad und vielen Spiel-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten.So finden Besucher*innen in und um Kronenburg zu jeder Jahreszeit Erholung pur sowie historische, kulturelle, geologische Besonderheiten und jede Menge Naturschönheiten.