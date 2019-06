Ford-Capri feiert 50. Jubiläum

Mehr alsaus sämtlichen Baureihen wurden von ihren Besitzern auf dem Ford Entwicklungszentrum in Köln-Merkenich präsentiert. Die Capri-Enthusiasten bekamen auch einen umfassenden Einblick in die aktuelle Kölner Ford-Welt sowie eine Tour durch die Ford-Classic-Cars-Abteilung. Das eigentliche Highlight war die Fahrt über die Teststrecke in ihrem geliebten Ford-Capri.Vor 50 Jahren rollte ein ganz besonderes Coupé in Köln-Niehl erstmals vom Band und von dort direkt in die Herzen vieler Sportwagenfans aus aller Welt - der Ford-Capri, auch genannt der "Deutsche Mustang".Der erste Capri wurde im Januar 1969 auf dem Brüsseler Autosalon offiziell präsentiert, der Verkauf begann schon einen Monat später. Das Basismodell war für knapp 7.000 DM zu haben: mit V-Motoren 1,3 - 1,5 -oder 1,7 Litern Hubraum. Als Spitzenmotorisierung galt anfangs eine Zwei-Liter-V6 Maschine.Der Ford-Capri war das sportlichste Auto, was bis dato in Köln gebaut wurde und entpuppte sich schnell zum absoluten Erfolgsmodell, sowohl in den Verkaufräumen als auch auf der Rennstrecke. Bis Ende 1969 kamen noch stärkere Motoren dazu wie der 125 PS starke 2600 GT mit 2,6 Liter-Doppelvergaser-V6.Als "Kultauto" gilt in erster Linie der Ford-Capri RS 2600 der Baureihe 70 bis 73.Nach 17 Jahren und 1,9 Millionen produzierten Modellen war dann Schluss - 1986 stoppte Ford die Produktion der dritten Capri-Generation. Der Sportwagen für Jedermann hat sich zum gegehrten Klassiker entwickelt, seine Fans sind ihm bis heute treu geblieben.