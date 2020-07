Das Neandertal: Ein Ausflug in die Steinzeit (mit Video)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Diese zentralen Fragen leiten die Besucherinnen und Besucher durch das 1996 eröffnete "Neanderthal Museum". Die einzigartige Ausstellung zeigt die Spuren der Menschheit von ihrer langen Reise aus den Savannen zu den Großstädten heutzutage.Außerdem gibt es noch bis zum 30. August 2020 eine Sonderausstellung, die Einblicke in die Welt der römischen Kampfarenen gibt. Unter dem Motto:begegnen den Besucherinnen und Besuchern lebensgroße Gladiatoren in originalgetreuer Kampfmontur und sie erfahren alles über den Alltag der römischen Arenahelden.Ein etwa 60-minütiger Rundgang durch eines der ältesten deutschen Naturschutzgebiete gehört unbedingt mit zu einer Reise in die Steinzeit. In einer abwechslungsreichen Landschaft mit Hoch- und Talwiesen, bewaldeten Hängen und dem kleinen Fluß "Düssel", leben auf 23 HektarAm 24. Juni 2020 wurde gegenüber dem Neanderthal Museum ein 2.250 Quadratmeter großer Steinzeitspielplatz eröffnet. Die urzeitliche Gestaltung des Spielplatzes mit überdimensionalen Stoßlanzen, die nach Originalfunden aus der Zeit des Neanderthalers nachgebildet wurden, ist schlicht gehalten. Die Spielgeräte aus natürlichen Rohstoffen wie Robinienholz und Kalkstein dominieren dabei. Zusätzlich deuten teilweise versteckte kleine Malereien auf die Kultur des Neandertahlers hin.Das Neanderthal Museum ist zum größten Teil barrierefrei, darüber hinaus gibt es detaillierte Informationen auch für - gehörlose- und blinde Menschen.