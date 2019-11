13. Karrieretag Soest

Soest : Fachhochschule Südwestfalen |

Der Karrieretag Soest ist ein Recruiting Event und Jobmesse. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen stellen auf dem Karrieretag Soest ihre aktuellen Angebote an Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten in ihrem Unternehmen vor und informieren über Praktikantenstellen und Praxisdiplomarbeiten. Als eine der größten Campus-Jobmessen mit über 200 Unternehmensvertretern sowie einem umfangreichen Beratungsangebot bietet die Jobmesse die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Perspektiven zu entwickeln. Darüber hinaus können die Besucher der Karrieremesse an Fachvorträgen rund um das Thema Berufseinstieg und Karriereplanung teilnehmen, oder die Bewerbungsberatung nutzen. Studierende und Absolventen aller Hochschulen sind auf dem Karrieretag Soest ebenso willkommen, wie Schüler und Professionals, die auf der Suche nach Bachelor-und Masterstudiengängen, Dualen Studiengängen und dazu passenden Stellen in Unternehmen, Praktikums- oder Ausbildungsplätzen und nicht zuletzt einem Job sind.