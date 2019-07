Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: pro familia - Ortsverband Singen e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der pro familia Ortsverband Singen e.V. fördert die sexuelle Bildung von Kindern und Jugendlichen und leistet Präventionsarbeit zum Schutz vor sexuellen Übergriffen. Als Beratungsstelle bietet der Verband pädagogische Workshops an, in denen Schulkindern ein fundiertes, altersgerechtes Grundwissen rund um Sexualität vermittelt wird. Für sein bemerkenswertes Engagement für Heranwachsende, erhielt pro familia Singen eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Mit dem Projekt „Hände weg!“ bietet die Beratungsstelle sexualpädagogische Workshops für Schüler der Klassenstufen vier bis sechs an. Die Kinder erlangen dabei ein gutes Basiswissen zu den Themen Sexualität und Pubertät und lernen ihre individuellen Grenzen im körperlichen Umgang mit Anderen zu erkennen. Ziel ist es außerdem, das positive Selbstbild und die Selbstwahrnehmung der Heranwachsenden zu stärken.„Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder lernen, sich gegen unerwünschte Annäherungen und verbale, sexualisierte Attacken klar abgrenzen zu können und zu dürfen.“ betont Mathias Graf, Geschäftsführer und Sexualberater des Verbandes. Die finanzielle Förderung soll für weitere Workshops zur Prävention von sexuellen Übergriffen und Missbrauch in den Jahren 2019, 2020 und 2021 aufgewendet werden.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit ihrem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen des pro familia Ortsverbands Singen e.V. „Die Unterstützung des Projekts verhilft Kindern zu wichtigem, grundlegendem Wissen über Sexualität und sexuelle Gewalt. Dadurch erlernen sie kritische Situationen zu erkennen sowie Reaktionsmöglichkeiten anzuwenden.“ sagte Dr. Petra Butz, Botschafterin der Town & Country Stiftung und Geschäftsführerin der Hegau Massivbau GmbH & Co. KG, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de____________________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com