Sielenbach : ehemaliger Klosterladen "Maria Birnbaum" |

„Kunst an der Klostermauer“



Die Hobbykünstlerin Maria Kolbinger aus Sielenbach sowie die Hobbyfotografin Claudia Neumüller aus Schiltberg lassen am 01. Dezember 2017 den ehemaligen Klosterladen in Sielenbach als Verkaufsausstellung unter Eigenregie neu aufleben. Mit viel Engagement und Liebe haben die beiden für die Adventszeit eine harmonische Oase zum Verweilen geschaffen.

Beherbergt sind dort Malereien, Portraits, Schmuck, Graviertes, Fotografien… sicherlich das eine oder andere Geschenk zu jedem Anlass. Eine attraktive Geschenkverpackung ist kostenlos.

Die Öffnungszeiten sind am Eröffnungstag 01.12.2017 von 10 Uhr bis 20 Uhr,

04.-15.12.2017 Montag bis Freitag 17 Uhr bis 20 Uhr,

18.12.- 22.12.2017, Montag bis Freitag 14 Uhr bis 20 Uhr

Samstags jeweils von 12 Uhr bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung.

Maria Kolbinger und Claudia Neumüller freuen sich über regen Besuch!