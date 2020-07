10. Juli : "Wie's Wetter am Siebenbrüdertag, es sieben Wochen bleiben mag !"

anhält- manchmal bis in den August hinein.Der Siebenbrüdertag am 10. Juli soll mit seinem Wetter sieben Wochen so anhalten. DiePrognose ist besonders für Landwirte wichtig. "An Siebenbrüder Regen, der bringt dem Bauern keinen Segen.""Die Siebenbrüder das Wetter machen, ob sie nun weinen oder lachen."Bei den "sieben Brüdern" handelt es sich um die sieben Söhne der Märtyrerin Felicitas, diegemeinsam mit ihrer Mutter während der Christenverfolgung im 2. Jahrhundert enthauptet wurde.Heute, am 10, Juli, ist bei uns das Wetter unterschiedlich: es ist trüb, die Sonne schien aberauch schon mal, es regnet, und es ist sehr windig. Dann warten wir mal ab, wie es so weitergeht !