Sportjugend sorgt für bewegte Herbstferien 2020 - Sportassistenten-Ausbildung﻿

Vom 19.10. bis zum 22.10.2020 können sich Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren in Sehnde zum Sportassistenten ausbilden lassen. Für den Lehrgang sind noch Restplätze zu vergeben. Die vier Lehrgangstage beginnen jeweils um 9 und enden um 16 Uhr. Die sportlich-interessierten Jugendlichen lernen hier Grundlegendes für die Organisation, Planung und Durchführung von Sportstunden und erhalten das nötige Rüstzeug, um dem Übungsleitenden als AssistentIn bestmöglich zur Seite zu stehen und zu unterstützen. Wer durch diesen Lehrgang geht, bekommt die Möglichkeit vom erfahrenen Referententeam alles zu lernen, was für ein späteres Übungsleiter-Dasein wichtig sein wird.In der Teilnehmergebühr von 40,- € ist die Verpflegung inbegriffen.Bei Anmeldungswunsch und Fragen wenden Sie sich an den zuständigen Sportreferenten:Felix Decker, Tel.: 0511 800 79 78-41, E-Mail: felix.decker@sportregionhannover.de Weitere Informationen zu den Angeboten finden sich auf der Homepage der SportRegion Hannover unter: www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/aus-und-fortbildung oder unter: www.hannoversche-sportjugend.de/unser-angebot Die Durchführung wird durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.