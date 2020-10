Kostenloser Aikido Schnupperkurs im Aiki-Dojo Sehnde e.V.

Sehnde : Aiki-Dojo Sehnde | 

Das Aiki-Dojo Sehnde e.V. bietet nach den erfolgreichen Aikido-Lehrgängen der letzten Jahre auch 2020 einen vierwöchigen Anfängerlehrgang in der japanischen Kampfkunst AIKIDO an. Dieser startet am Montag den 2.11.2020 und beinhaltet vier Trainingseinheiten à 90 Minuten.

Aikido ist eine japanische Kampfkunst, die Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Diese Kampfkunst ist rein defensiv und dient zum Schutz gegen bewaffnete und unbewaffnete Angreifer. Angriffe werden mit kreisförmigen Ausweichbewegungen umgeleitet und neutralisiert. Aikido begegnet der Kraft des Angreifers nicht mit Wiederstand, sondern mit Geschmeidigkeit und dem sogenannten Ki, der Atemkraft. Die Arbeit an Körperhaltung, Atmung und Ausweichbewegungen übt die Körperbeherrschung und schult das Körpergefühl.Fester Bestandteil des Trainings sind Partnerübungen, Übungen zum Erlernen des Fallens, zur Verbesserung der Beweglichkeit sowie der richtige Einsatz der Atemkraft. Dabei wird auf die Fähigkeiten und Vorkenntnisse des Einzelnen Rücksicht genommen. Eine Altersbeschränkung oder Einteilung in Gewichtsklassen gibt es nicht. Durch den Verzicht auf Wettkämpfe mit „Gewinnern“ und „Verlierern“ wird eine entspannte Übungsatmosphäre geschaffen. Neben den waffenlosen Techniken werden im Aikido auch der Umgang mit und gegen die traditionellen japanischen Waffen „Tanto“ (Messer), „Jo“ (Stock) und „Bokken“ (Holzschwert) gelehrt. Diese Grundelemente ergeben zusammen die Kunst des Aikido.Ab dem 2.11.2020 können Kinder ab ca. 8 Jahren an vier aufeinander folgenden Montagen von 17:45 – 19:15 Uhr, am gemeinsamen Training teilnehmen. Für Jugendliche ab ca. 15 Jahren und Erwachsene findet der Kurs an den gleichen Tagen jeweils von 19.30-21.00 statt. Sowohl das Kinder- wie auch das Erwachsenentraining bestehen aus Gymnastik, Fallschule, Basistraining und Atemübungen. Die Lehrgänge sind kostenfrei. Das Corona Hygienekonzept ist einzuhalten. Näheres sowie Infos und Dojo-Adresse mit Wegbeschreibung unter http://www.aiki-dojo-sehnde.de. Lust auf etwas Neues? Neugierig geworden? Verspüren Sie den Drang nach Bewegung? Dann nichts wie ran ans Telefon oder an den PC, dort gibt es nähere Informationen. Jogginghose, T-Shirt oder Judo-Anzug eingepackt und schon geht’s los!Interessenten wenden sich bitte an:• Christian Fulda (Jugendliche und Erwachsene), Tel. 0151-122-53309, christian.fulda@bakerhughes.com oder• Michael Langhans (Kinder), Tel. 0174-234-4211, Kassenwart@aiki-dojo-sehnde.de.