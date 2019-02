Zum Wochenende- Die Christrosen (Helleborus niger) blühen jetzt

genannt, in einem Blumentopf geschenkt bekommen.Der Topf steht am Haus, und jedes Jahr erfreuen uns die schönen weißen Büten.Sie wurde auch schon einmal in einen größeren Topf gepflanzt und wird auch gepflegt.Wenn es im Winter Frost gibt, wird sie ins Haus geholt.So geschah es auch dieses Jahr Ende Januar. In der Wärme des Hauses beginnt natürlich das Wachsender Blüten. Zur Zeit steht sie in voller Blüte.Da wir keinen Frost mehr haben, wurde sie jetzt wieder nach draußen gestellt.(Für die Fotos habe ich sie immer nach draußen gestellt- Licht !)