Zum Wochenende: Bilder vom Muttertagsausflug

hatte geplant: es ging an 3 kleine Seen - an der Leine gelegen- die man umwandern konnte.Es fing an mit einem kleinen See an einem geschlossenen Restaurant gelegen.Auf ihm schwamm ein Schwan- allein ? Er putzte sich und wurde fotografiert ! Er war doch nicht allein- am Ufer entdeckte ich ein Schwanennest, in dem Frau Schwan die Eier oderschon den Nachwuchs zudeckte !Dann ging es weiter um die Seen herum mit der schönen Landschaft !Endlich mal raus aus dem Haus !