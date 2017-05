Statt im Schloß in der Kirche Rethmar

aber wegen einer Terminüberschreitung nicht im Schloß stattfinden. Daher fand es in der Katharinenkirche Rethmar statt. Es spielten Alexander Bondarenko, 1.Violine, Renate Herzog- Meyer, 2. Violine, Wolfgang Volpers, Viola und Chun YinPang, Violoncello. Dank der guten Akustik in der Kirche waren die 3 Streichquartette: Ludwig van Beethoven- "Komplimentierquartett"(1799), JosephHaydn- "Lerchenquartett" (1790) und W.A.Mozart- "Jagdquartett" (1784) ein schönes Hörerlebnis. Als Zugabe hörten wir den Bachchoral "Jesus bleibet meineFreude".Das Bondarenko- Quartett ist im Jahr 2004 gegründet worden und erarbeitet Streichqartette von der Klassik bis zur Moderne. Es tritt in erster Linie im RaumHildesheim/ Hannover auf. Seit einem halben Jahr spielt im Quartett der jungechinesische Cellist Chun Yin Pang mit.