Schmiedeeiserne Kunst (Donnerstagsrunde)

Die schmiedeeiserne Technik wurde bereits in der Antike angewendet. Bei der Verarbeitung des Eisens wird diesem so viel Kohlenstoff entzogen, bis es schließlich schmiede- und kunsthandwerklich bearbeitbar wird. Inzwischen gibt es moderner Verfahren, um Eisen in schmiedeeiserne Alltags- oder Kunstgegenstände zu verwandeln. In vielen Modellen findet man aufwendige Verzierungen, Schnörkel und verspielte Ornamente. Ein Zaun aus Schmiedeeisen dienst nicht nur dem Sicht- und Begrenzungsschutz, sondern soll auch ästhetisch schön sein - ein kleiner Hingucker. Anbei eine kleine Sammlung zur Inspiration.