DoRu Designmuseum Steinhoff "Shades of Blue"

Das Familienunternehmen Steinhoff Einrichten+Wohnen, 1936 in Hannover gegründet, wird in dritter Generation von Anand Steinhoff geführt.Er pflegt Kontakte und Diskussionen mit Designaffinen Menschen und Unternehmen überall auf der Welt. Er gründet Partnerschaften, spürt neue Entwicklungen auf und führt so Fäden zusammen, die Begegnungen und Prozesse inspirieren, die sichtbar machen, wie sich Menschen und Kulturen, Ereignisse und Moden beeinflussen.Der Wunsch nach Austausch führte schließlich zur Gründung des Steinhoff Designmuseum.Es ist ein räumlich betrachtet sehr kleines Museum, jedoch eines mit eindeutig großem Anspruch.Zusammenführen von Menschen - und nicht nur von ausgestellten Dingen. Fördern von Kunst und Erkenntnis. Erleben und Diskutieren mit alten und jungen Menschen. Initiieren von Projekten mit Schulklassen und Studenten.