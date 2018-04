DoRu "Der Weg zum SmartPhone" Historisches Museum

Das heutige Smartphone ersetzt viele andere technische Geräte komplett. Das Smartphone dient als Telefon, Filmkamera, Fotokamera, Terminkalender, Adressverzeichnis, Uhr, MP3-Player, Wecker, Navigationsgerät, E-Buch, Fernsehen, Datensammler für das Sport- und Gesundheitsprogramm, Kommunikationsmedium für Facebook etc.. Viele Apps zeigen das Wetter an oder wo die nächste Apotheke sich befindet, welche Restaurants in der Nähe sind und wo man am günstigsten Tanken kann. Alles möglich mit einem kleinen Smartphone.