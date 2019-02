DoRu Bonsai Centrum Hannover

Der Bonsai-Baum ist ein in einem Pflanzgefäß gezogenes Bäumchen. Durch Wurzelschnitt, Formschnitt, Blattschnitt und Drahtung wir der klein gehalten und in eine gewünschte Wuchsform gebracht. Geeignet dafür sind fast alle verholzende kleinblättrige oder kleinnadlige Baum- und Straucharten.Unser Weg führte uns heute zum Bonsai-Centrum Hannover, Göttinger Landstr. 73, 30966 Hemmingen. Herr Horst Daute, der schon seit Jahren im Gebiet Bonsai arbeitet, hat uns erlaubt, in seinen Räumlichkeiten zu fotografieren. Fragen zur Bonsai-Zucht wurden gern beantwortet. Vielen Dank dafür, das wir uns ausbreiten durften. Eine kleine Sammlung der verschiedenen Baumarten habe ich mitgebracht.