Auf zur Nikolauskirche Lehrte !

Da meine Großeltern im alten Lehrter Dorf gewohnt haben und ich die Dorfkirche seit meinerKindheit kenne, mußte ich natürlich dabei sein !Es gab auch Essen und Trinken, ein Kuchenbüfett und kulturelles Programm.Und es gabauch Filme über das alte Lehrter Dorf zu sehen.Die Kirche war ab 1352 selbständige Pfarrkirche geworden und hat in den vielen Jahren bis heuteviel erlebt. Sogar ein Abriss wurde im 20. Jahrhundert in Erwägung gezogen aber durch Lehrter Landwirte verhindert.Es wurde ein Förderverein gegründet, der schon sehr viel für die Erhaltung und Erneuerunggetan hat.Auch das kirchliche und kulturelle Leben wird gefördert. Ich habe schon schöne musikalischeErlebnisse gehabt: z.B. Juni 2014 das Elvenhain- Duo mit Johanna-Leonore Dahlhoff- Holzquerflöte und Stimme und Katharina Filine Grossardt- Gitarre und Stimme.Daran kann ich mich noch gut erinnern !Ich verließ die Nikolauskirche mit ganz viel Erinnerungswolken im Kopf- und draußen hattensich über der Kirche am sonnigen Himmel auch Wolken gezeigt !