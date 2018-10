Sehnde : Gaststätte Erfurth |

Hallo Oldtimerfreunde,



es ist bald wieder so weit. Das nächste Stammtischtreffen steht vor der Tür und findet statt



am Montag, den 5. November 2018 um 19.00 Uhr in der Gaststätte Erfurth in Müllingen



Wer Interesse an alten Fahrzeugen hat, der sei herzlich dazu eingeladen, sich mit uns über Meinungen und Gedanken oder aber auch über Ideen, Fragen und Anregungen auszutauschen.



Ansprechpartner: J. Gerber oder E. Spörr

Email: 6611wolf@googlemail.com