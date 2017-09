Rethmar lädt zum 1. Dorfflohmarkt ein

Sehnde : Rethmar |

Am Sonntag. den 17.09.2017, von 10:00 bis 16:00 Uhr wirf in Rethmar der 1. Dorfflohmarkt veranstaltet. An über 80 Ständen bieten die Dorfbewohner ihre Schätze aus Dachböden, Kellern und Garagen an. Die Verkaufsstände sind mit bunten Luftballons gekennzeichnet.

Die Übersichtspläne erhält man im Zentrum von Rethmar im Dorfladen, der an diesem Sonntag durchgehend geöffnet hat und neben seinem normalen Sortiment Kaffee, Kuchen und Gegrilltes anbietet. Auch unser Gutshof lädt zum Pausieren ein.



Wir wünschen allen Gästen viel Spaß beim Stöbern und beim Schätze finden...