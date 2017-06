Mein Zirkusbesuch

dem SchützenplatzBesuch vom Circus Monaco. Er kommt aus dem westmecklenburgischen Lübtheenund ist mit seinem klassischen Zirkusprogramm unterwegs. Und immer, wenn einZirkus nach Sehnde kommt, besuche ich ihn: ich liebe Zirkus von "Kindesbeinen" an. Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die ihn nicht mögen wegen der Tiere, die dort auch mit "Kunststücken" gezeigt werden. Aber dann brauchen sie janicht hinzugehen. Und es ist ja heutzutage schon sehr eingeschränkt worden, wasdie Tiere betrifft. Wir haben 2 Kamele gesehen, 4 Ponies und ein ungarisches Rindmit Riesenhörnern. Die Tiere wurden herumgeführt und konnten auch gestreicheltwerden. Wenn sie nicht beschäftigt wurden, standen sie draußen unter einem Zelt und konnten auch in der Pause mit Möhrengefüttert werden.Toll waren wieder die artistischen Leistungen: Jongleur Antonio, Miss Caroline mitHula- Hoop- Reifen, eine Drahtseiltänzerin, ein Feuerschlucker und natürlich auchein Clown.Toll für die Kinder war, dass sie am Ende des Programms in die Arena kommendurften und unter Anleitung bei flotter Musik sich tänzerisch bewegen konnten.Die fanden das bestimmt toll- und ich auch !!!