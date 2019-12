Alle Jahre wieder - Angrillen der Wirringer-Oldtimer-Freunde 6.6.11

Sehnde : Hofscheune Eckhart Spörr |

Hallo liebe Oldtimerfreunde,



wir wünschen allen ein frohes und gesundes Neues Jahr und allseits gute Fahrt mit euren Oldies. Das Jahr 2020 beginnen wir wieder mit unserem traditionellen Angrillen und zwar:



am Sonntag, den 5. Januar 2020

ab 12.00 Uhr

in der Hofscheune von Eckhart Spörr, Wirringer Str. 12, in Wirringen.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Wer möchte, kann selbstverständlich auch mit seinen Fahrzeug kommen, auf dem Hof sollte genügend Platz sein.



Die Wirringer-Oldtimer-Freunde freuen sich darauf, euch alle an diesem Tag begrüßen zu können.