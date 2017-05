3. Dorf-Flohmarkt - Höver räumt und räumt......

Sehnde : Höver |

Höver räumt und räumt….

Am 10. Juni 2017 ist es wieder soweit:

Ein ganzes Dorf räumt wieder auf! Diverse Privathaushalte verkaufen auf ihren Grundstücken Trödel, Klamotten, Spielzeug etc.

Wir laden Euch alle herzlich dazu ein, von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr am

Dorf-Flohmarkt teilzunehmen, sei es vor der Haustür oder im eigenen Garten.



Damit auch alle „Stöberfreunde“ den Weg zu den Ständen finden, wird ein Laufplan erstellt und verteilt.

Die Anmeldung ist per E-Mail (hoevers.herz@gmail.com) oder telefonisch (s.u.) möglich.



Anmeldeschluss ist der 31.05.2017!



Nicht Ortsansässige können sich auf dem Schulhof in Höver einen Platz reservieren lassen. Der Aufbau hierfür ist am Veranstaltungstag ab 09.00 Uhr möglich.

Die Gebühr pro Verkaufsstand beträgt 5,00 Euro und wird am Veranstaltungstag eingesammelt.

Der Erlös der Standgebühr kommt natürlich einem Höver-Projekt zu Gute!



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Kontaktdaten:

Diana Dummich (0160-7864716) / Heike Schaubode (0172-4356508)

Nadine Holan (0157-56373590) / Gisela Peine (05132-94098)

Gabi Falter (0171-2610472).