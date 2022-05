Förderverein der FF Ilten lädt zur 16. Jahreshauptversammlung

Sehnde : Feuerwehrgerätehaus Ilten |

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause freuen wir uns, dass wir unsere Mitglieder in diesem Jahr wieder zur inzwischen 16.Jahreshauptversammlung einladen können.

Das Treffen beginnt am Freitag, 13. Mai 2022 um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Ilten.

Neben verschiedenen Beiträgen, in denen der Förderverein Einblick in seine Arbeit gewährt, stehen auch Ehrungen und die Neuwahl des gesamten Vorstandes und der Kassenprüfer auf der Tagesordnung. Darüber hinaus wird der Ortsbrandmeister Daniel Gründer seinen Jahresbericht vortragen.

Da es sich bei dem Feuerwehrgerätehaus um ein städtisches Gebäude handelt, möchten wir darauf hinweisen, dass dort weiterhin die 3G-Regel gilt. Zu Beginn der Versammlung wird ein gemeinsames Essen stattfinden. Wir freuen uns auf das Wiedersehen, gute Gespräche und einen geselligen Abend.