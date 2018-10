Gospelkonzert

Die Gospel Unity, Bockenem, lädt am Freitag, dem 19. Oktober um 19:30 Uhr in die St. Pankratius-Kirche in Engelade ein.



Der Chor freut sich, mal wieder auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde dort singen zu dürfen. Mit frischen Eindrücken von der diesjährigen Konzert- und Chorreise nach Irland hoffen alle auf eine volle Kirche. Ulrike Bourehil wird dirigieren und durch das Programm führen. Genady Plotnikov begleitet am Klavier. Djembe und Cajon werden auch dabei sein.



Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind herzlich willkommen.



Einlass ist ab 19 Uhr.

Es wird eine Pause mit Getränken und Gelegenheit zum Gespräch geben