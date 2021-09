Terminumwandlung: Ortsrat Seelze statt Stammtisch

Seelze : Rathauskantine |

Statt des regelmäßigen Stammtisch am 1. Montag im Monat um 19 Uhr wird sich der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. am 4.10.21 um 19:30 Uhr in der Ortsratssitzung Seelze, Rathauskantine, treffen.



Auf der Tagesordnung steht der aktuelle Planungsstand zum Ausbau der Hannoverschen Straße von der Beethovenstraße bis zum Wiesenweg.



Der Verein sieht insbes. die Planung, den Radweg zwischen HEM-Tankstelle und Netto auf die Fahrbahn zu verlegen kritisch. Er befürchtet, daß schwächere Radfahrer ebenso vergessen werden wie der Einkaufsverkehr (von einem Geschäft ins nächste). Ein Querung der Straße ist unrealistisch, selbst mit Ampeln (4 wären erforderlich: HEM,Aldi, Lidl, Netto) an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Wenn Platz ist für einen sicheren Radweg in ausreichender Breite auf der Fahrbahn, dann ist der Platz auf der Seite der Geschäfte auch vorhanden.