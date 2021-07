Pilot: Demokratiespiel in Letter

Seelze : Kastanienplatz |

In Letter auf dem Kastanienplatz findet am Dienstag, 6.7.21 um 17 Uhr eine Pilotveranstaltung mit dem neu entwickelten Demokratiespiel statt (3 mal 3 Meter Spielfeld). Entwickelt von der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen, der Landeszentrale für politische Bildung und Spielfeld Gesellschaft. Es geht darum, mit Würfeln auf Handlungsfeldern selbst geschriebene oder vorgegebene Handlungskarten zu bearbeiten, aus denen Antworten auf Fragen, Kooperationen oder Projektideen folgen können. Demokratie zum Anfassen, vor Ort erlebbar zu machen.

Es können 5 Einzelpersonen oder Teams starten.

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. sucht noch mutige Mitspieler, die auch gerne ein Feedback zum Spiel geben können und so zur Entwicklung beitragen. Der Verein freut sich über eine Anmeldung unter letter-fit@web.de, aber auch spontane Besucher sind willkommen.