Europäischer Nachbarschaftstag in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Das Fest der Nachbarn ist eine Initiative, die soziale Bindungen zwischen Nachbarn fördern soll - Eine Initiative gegen Isolation und Anonymität in den Städten Europas, die regulär am letzten Freitag im Mai stattfindet.



Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. lädt aus diesem Anlaß am 26. Mai 2017 um 16 Uhr zur Begegnung am Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Jeder ist willkommen mit einem Stuhl und etwas zum Essen und Trinken, was zum Teilen mit dem Nachbarn reicht, zum Spielplatz zu kommen, um dort seine Nachbarn kennen zu lernen oder Kontakte zu vertiefen. Für die Kinder wird Dosenwerfen angeboten.



Der Europäische Nachbarschaftstag steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Rates und des "Europäischen Verbindungsausschusses zur Koordinierung der sozialen Wohnungswirtschaft". Die Organisation E.F.L.S. ("European Federation of Lokal Solidarity") koordiniert den Nachbarschaftstag auf europäischer Ebene.



Weitere Informationen zum "Fest der Nachbarn" sind auf der Internetseite www.european-neighbours-day.com zu finden – in vielen verschiedenen Sprachen.