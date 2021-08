Demokratiespiel mit Politikern

Seelze : Kastanienplatz |

Der Verein „Letter-fit: Miteinander-Füreinander“ e.V. lädt am Samstag, 4.9.21 um 10 Uhr auf dem Kastanienplatz in Letter zum Demokratiespiel „Spielraum für Gute Nachbarschaft“ ein (Veranstaltungsdauer ca. 2 Stunden).



Am 6.7.21 hat der Verein das Spiel bereits einmal mit Letteranerinnen gespielt, die positiv überrascht von dem Spiel waren und viel Spaß hatten. Diesmal soll es mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern gespielt werden und geschaut, welche Ideen sie für die Gute Nachbarschaft haben. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger können auch Fragekarten schreiben.



Das Demokratiespiel wurde von der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen, der Landeszentrale für politische Bildung und Spielfeld Gesellschaft entwickelt.



Aus der Spielbeschreibung:



„SPIELRAUM für Gute Nachbarschaft bietet die Möglichkeit, sich mit Demokratie und

Möglichkeiten der politischen Teilhabe vor Ort spielerisch auseinanderzusetzen. Die

Themenbereiche orientieren sich an den Handlungsfeldern der Gemeinwesenarbeit (GWA). Alle Spieler:innen können hierzu gemeinsam Ideen entstehen lassen. Das Spiel kann unter Bewohner:innen und auch zusammen mit Politiker:innen, Vertreter:innen der Verwaltung oder in einer Initiative/einem Verein gespielt werden.

Das Spiel ist ein kombiniertes Frage-Antwort- und Aktionsspiel, das mit Würfel und

Spielfiguren auf einem 3 x 3m großen Spielplan gespielt wird. Zentral sind die grünen

Handlungsfelder der GWA, auf denen die Spieler:innen Impulse und Aufgaben erhalten. Für diese Handlungsfelder sind dem Spiel Szenariokarten beigefügt oder es können im Vorfeld selber Szenarien oder Fragen gestaltet werden.

In dem Groß-Brettspiel können bis zu fünf Teams/Personen gemeinsam spielen. Dabei werden Ideen geboren, Projekte entwickelt oder Kooperationen gefunden. Das Spielschema ist leicht zu verstehen und für konkrete Fragestellungen variierbar.

Ziel des Spiels ist es, gemeinsam die Gute Nachbarschaft zu gewinnen. Das ist erreicht, wenn jedes grüne Handlungsfeld mit einem Grundstein für demokratisches Zusammenleben als „bespielt“ markiert wurde“