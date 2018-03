Blumen pflanzen und Müll sammeln

Seelze : Spielplatz |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. beteiligt sich auch dieses Jahr am Sauberkeitstag in Seelze am Samstag 7.4.18 um 10 Uhr und zwar im Gebiet des Spielplatzes Gerhart-Hauptmann-Straße in Letter.

Mit den Anwohnern, Kindern und weiteren Freiwilligen wird dort Müll gesammelt und Stiefmütterchen gepflanzt, die von örtlichen Blumengeschäften und Edeka Ehlert gespendet werden.

Anschließend Treffen mit den übrigen Sammlern in Letter beim Bürgermeister.

Die treffen sich mit Bürgermeister Rolf Hackbarth eine Stunde später um 11 Uhr auf dem Kastanienplatz.